Negli anni Sessanta, a Manfredonia, si trova il Largo Diomede, un luogo di grande valore storico. In quel periodo, il largo rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale, caratterizzato da un’atmosfera vivace e da un ruolo centrale nelle attività quotidiane. La zona è ancora oggi riconoscibile come uno degli spazi più significativi della città di quegli anni.

GUARDO il Largo Diomede – Manfredonia attraverso un’immagine mistica tra cielo e mare, di terra polverosa con avvallamenti – colta nell’aria molto unica e sempre nebbiosa, della quasi primavera, in un pomeriggio di silenzio,osservo attentamente le nuvole di grazie di una rinascita tutt’uno alla superficie dell’acqua stesa come un’anima colma di tranquillità come una giornata di una serena stanchezza buona. Questo chiarisce che la nostra città sotto le onde è viva, e porta su tutta la sua energia di sopravvivenza a voler far continuare la sua storia in una “parola” che sia la nostra. Luogo importante tra lavori e mestieri e vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anni ’60, il preziosissimo Largo Diomede

