L'attrice Anne Hathaway è stata vista entrare nella sede delle Nazioni Unite a New York indossando un completo firmato da un noto stilista italiano. La sua visita ha attirato l'attenzione dei media, data anche la sua presenza in un luogo simbolo delle questioni internazionali. L'evento si è svolto nel contesto di incontri ufficiali, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Entrare nella sede delle Nazioni Unite a New York non è mai un gesto neutro. È uno spazio in cui la politica internazionale, i diritti e le grandi questioni globali si incontrano. Quando Anne Hathaway arriva per prendere la parola durante la commemorazione ufficiale dell’International Women’s Day 2026, lo fa con la consapevolezza di quel contesto. E anche il look scelto racconta qualcosa di molto preciso: eleganza, autorevolezza e una chiara dichiarazione di stile. Anne Hathaway all’ONU con il completo Giorgio Armani. Il primo elemento che cattura lo sguardo è la palette. Anne Hathaway indossa un completo Giorgio Armani in un sofisticato verde petrolio, una tonalità profonda e luminosa allo stesso tempo che si muove tra blu e verde. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anne Hathaway all’ONU, il completo scelto è firmato da un grande nome della moda italiana

