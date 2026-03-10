Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni si preparano a convolare a nozze, secondo alcuni indizi che circolano nelle ultime settimane. La cantante e lo sportivo hanno avuto una figlia, Beatrice, nata il 3 gennaio, e ora sembrano concentrati sui preparativi per il matrimonio. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le voci si susseguono con insistenza.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sarebbero pronti alle nozze. Dopo la nascita della piccola Beatrice, arrivata lo scorso 3 gennaio, la cantante e lo sportivo starebbero progettando il matrimonio. Anche se per ora non ci sono ancora state ancora dichiarazioni ufficiali gli indizi sarebbero numerosi. Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni verso le nozze?. Il primo riguarda la scelta di Anna Tatangelo di spostare alcune date del suo tour ad aprile. I concerti dell’artista infatti erano stati fissati per novembre, ma Anna avrebbe deciso di rimandarle. Non solo, secondo quanto riportato da Riccardo Signoretti a La Volta Buona, al dito della cantante di Sora sarebbe comparso un anello, segno di una proposta di matrimonio ricevuta in gran segreto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Tatangelo sposa Giacomo Buttaroni: gli indizi sulle nozze imminenti

Articoli correlati

Leggi anche: “Anna Tatangelo pensa alle nozze con Giacomo Buttaroni entro l’anno”: gli indizi sul matrimonio

Anna Tatangelo si sposa con Giacomo Buttaroni: il rumorSecondo un rumor sembrerebbe che Anna Tatangelo sia pronta a convolare a nozze con Giacomo Buttaroni.

Una selezione di notizie su Anna Tatangelo

Temi più discussi: Anna Tatangelo si sposa con Giacomo Buttaroni, padre della sua Beatrice: Fiori d'arancio entro l'anno; Anna Tatangelo, tutto pronto per il sì: Nozze con Giancarlo Buttaroni entro l'anno; Anna Tatangelo sta per sposare Giacomo Buttaroni? Ecco gli indizi; Anna Tatangelo si sposa con Giacomo Buttaroni: il rumor.

Anna Tatangelo si sposa: la cantante, dopo la nascita della figlia Beatrice, pronta alle nozze con GiacomoPeriodo meraviglioso per Anna Tatangelo: dopo la nascita della seconda figlia, Beatrice, è pronta a sposarsi con il compagno Giacomo. donnapop.it

Anna Tatangelo pensa alle nozze con Giacomo Buttaroni entro l’anno: gli indizi sul matrimonioAnna Tatangelo è da poco diventata mamma della piccola Beatrice e starebbe pensando al matrimonio con Giacomo Buttaroni. Secondo i recneiti gossip, ci sarebbero alcuni indizi che fanno pensare alle ... fanpage.it

Anna Tatangelo, novità improvvisa. Ma tanto dolce - facebook.com facebook