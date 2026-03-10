Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni verso il sì | nozze previste entro l’anno?

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono pronti a sposarsi entro l’anno. La cantante e il suo compagno sembrano aver deciso di compiere questo passo importante, secondo le ultime indiscrezioni. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma fonti vicine alla coppia parlano di un matrimonio imminente. La notizia circola con insistenza tra amici e ambienti vicini ai due.

L'aria di fiori d'arancio avvolge Anna Tatangelo. Le ultime notizie parlano di un matrimonio tra la celebre artista e il compagno Giacomo Buttaroni La scintilla che ha acceso il gossip arriva direttamente dagli studi televisivi de La Volta Buona, dove il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, ha sganciato quella che molti considerano la notizia dell'anno. La cantante sta attraversando una stagione di profonda serenità, illuminata dalla nascita della sua secondogenita Beatrice, e sembra pronta a compiere il grande passo entro la fine dell'anno in corso.

