Anisa | braccialetto sbagliato uccide bimba 6 indagati

In un incidente avvenuto al bioparco AcquaViva di Caraglio, una bambina di sette anni è deceduta a causa di un braccialetto sbagliato. Sei persone sono state messe sotto indagine in relazione all’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione degli accessi e sulla sicurezza all’interno della struttura. La morte di Anisa Murati ha suscitato numerose reazioni e richieste di chiarimenti.

Una svista burocratica ha costato la vita ad Anisa Murati, una bambina di sette anni deceduta nel bioparco AcquaViva a Caraglio. Sei indagati affrontano il processo per negligenza e imperizia, con l’udienza preliminare fissata dal gup di Cuneo. L’incidente è avvenuto il 17 luglio del 2024 durante una gita scolastica organizzata dalla valle Stura. La Procura chiede il rinvio a giudizio per condotte caratterizzate da errori nella gestione della sicurezza idrica. Il braccialetto fatale e la catena di responsabilità. La tragedia si è consumata a causa di un errore apparentemente banale ma dalle conseguenze irreversibili. Alla piccola Anisa era stato assegnato un braccialetto arancione, destinato ai nuotatori esperti, invece del modello verde previsto per i bambini più piccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

