Durante il torneo di Indian Wells, la campionessa in carica è uscita di scena al terzo turno, sconfitta da Siniakova. Dopo la partita, ha lasciato lo spogliatoio arrabbiata e ha rivolto insulti ai presenti, lasciando trasparire tutta la frustrazione per la delusione subita. La giocatrice ha anche espresso di non sentirsi soddisfatta delle proprie prestazioni in questa occasione.

Reggere la pressione è una delle sfide più delicate per chi pratica sport. Nel tennis lo è ancora di più. Si è soli in campo: soli nel valutare ogni scelta, soli nel rispondere ai colpi dell’avversaria, soli davanti al pubblico, che può anche non essere dalla tua parte. Gestire la pressione non è semplice nemmeno quando i risultati arrivano; quando invece le cose iniziano a girare nel verso sbagliato, tutto diventa più complicato. E se a vivere questa situazione è una teenager, allora la partita si gioca anche contro se stessi. Per Mirra Andreeva, scendere in campo negli ultimi mesi non sembra essere stato facile. La russa, classe 2007, attraversa da tempo un momento complicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andreeva va ko a Indian Wells e sbotta: "Fanc... a tutti". Storia dei baby prodigi travolti dalla pressione

