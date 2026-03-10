Nel torneo di Indian Wells, la campionessa in carica Mirra Andreeva ha perso contro Katerina Siniakova. Durante la partita, Andreeva ha commesso 75 errori, portando alla sua eliminazione. La sconfitta rappresenta un passo falso importante per la giocatrice e ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di tennis. La partita si è conclusa con il risultato finale che ha eliminato Andreeva dal torneo.

La tensione si è fatta palpabile nel campo di tennis femminile a Indian Wells, dove la campionessa in carica Mirra Andreeva ha subito una sconfitta clamorosa contro Katerina Siniakova. Nel turno successivo, anche Jessica Pegula e Karolina Muchova hanno confermato il loro valore con vittorie decisive che le proiettano agli ottavi di finale. L’evento si svolge sotto il sole della California, dove il primo lunedì del torneo ha offerto due rimonte spettacolari che hanno ribaltato le previsioni iniziali. La ceca Siniakova ha superato l’uragano di errori gratuiti commessi dalla russa Andreeva, mentre la croata Ruzic è stata nettamente superata da Muchova in un dominio assoluto nel primo set. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andreeva crolla: 75 errori e addio Indian Wells

Articoli correlati

Zverev a Indian Wells: 36 vincenti, 21 errori e vittoria per 7-6Al BNP Paribas Open di Indian Wells, Alexander Zverev ha superato Brandon Nakashima dopo tre set combattuti.

Sinner: addio doppio a Indian Wells, domani sfida FonsecaLa sconfitta nel doppio a Indian Wells segna un momento di riflessione per Jannik Sinner, che insieme al compagno Reilly Opelka ha lasciato il...

Una raccolta di contenuti su Indian Wells

Indian Wells, trionfo Andreeva: rimonta Sabalenka e conquista il secondo Wta 1000Mirra Andreeva non ha intenzione di essere la stella del futuro. Mirra Andreeva ha deciso di imporsi nel tennis femminile ora e farlo con una continuità che appartiene a chi gioca ad alti livelli da ... gazzetta.it

Sabalenka dopo aver perso con Andreeva: Ha fatto un grosso errore…. C’entra la coda della tigreAryna Sabalenka ‘minaccia’ scherzosamente Mirra Andreeva dopo essere stata battuta dalla russa nella finale del torneo di Indian Wells: Ha fatto un grosso errore…. . È lo stesso di Madison Keys, che ... fanpage.it