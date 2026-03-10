Andrea Sempio, intervistato a “Lo Stato delle Cose”, parla del timore di una condanna nel caso Garlasco, ammettendo che l’idea di un processo e del carcere lo preoccupa ma dice di essere pronto ad affrontarlo. Nell’intervista affronta i temi principali del caso: i diari sequestrati, lo scontrino consegnato agli investigatori e il rapporto con Marco Poggi. Garlasco, parla Andrea Sempio Sempio sulla possibile condanna I diari sequestrati e il profilo psicologico Lo scontrino e il verbale contestato I rapporti con Marco Poggi e la famiglia Garlasco, parla Andrea Sempio La prospettiva di un processo e la preoccupazione di una possibile condanna sono al centro della nuova intervista rilasciata da Andrea Sempio alla trasmissione televisiva “Lo Stato delle Cose”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Sempio e la paura di una condanna per Garlasco, "il rischio c'è e sono preoccupato"

Articoli correlati

Garlasco, Andrea Sempio: «Chi ha ucciso Chiara Poggi? Ad oggi dico Alberto Stasi. C'è gente che vuole festeggiare la mia condanna»Silvia Toffanin ospita a Verissimo uno dei protagonisti più discussi della cronaca nera recente: Andrea Sempio.

Garlasco, l’annuncio della legale di Andrea Sempio: “Abbiamo paura di prove che…”L’ultima puntata di Storie Italiane si è aperta con un lungo e approfondito focus sul caso Garlasco.

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

Contenuti utili per approfondire Andrea Sempio

Temi più discussi: Andrea Sempio e l'ultimo ricordo del giorno della morte di Chiara Poggi: chi ha visto quella mattina e gli strani squilli a casa della vittima; Garlasco, un anno fa la riapertura delle indagini su Andrea Sempio: tutte le tappe tra Dna, impronte e avvocati; Delitto di Garlasco, l'ultimo meeting di Andrea Sempio con i legali: Idee chiare sull'arma; Caso Garlasco, parla Andrea Sempio: Per il pubblico il delitto è diventato una soap opera. La gente mi chiede i selfie.

Garlasco in Tv, la confessione di Andrea Sempio e la battaglia informaticaContinua lo scontro tra le parti riguardo la cartella ‘Militare’ sul pc di Alberto Stasi: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti ... libero.it

Andrea Sempio rivela in tv le sue paure sul caso GarlascoLo Stato delle Cose racconta tre casi simbolo della giustizia italiana Lunedì 9 marzo, alle 21.20 su Rai 3, il programma Lo Stato delle Cose condott ... assodigitale.it

“Andrea Sempio ha deciso di parlare”. Garlasco, cosa sta per succedere: fatti scottanti - facebook.com facebook

La domanda di Lodovica #Bulian ad Andrea #Sempio sul telefono #Garlasco #quartarepubblica x.com