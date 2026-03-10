Andrea Pisani beve dal piede di Belén | la scena rubata dal videoclip di Ossessione di Samurai Jay

Durante l’evento Only Fun Comico Show, Andrea Pisani e Belén Rodríguez hanno ricostruito la scena del videoclip di “Ossessione” di Samurai Jay, in cui il rapper beve dal piede della showgirl argentina. La replica si è svolta davanti al pubblico presente, riprendendo fedelmente l’episodio che aveva fatto scalpore nella clip musicale. Nessuna altra persona è coinvolta in questa rappresentazione.

Sul palco di Only Fun Comico Show, Andrea Pisani e Belé Rodríguez replicano la scena che aveva già reso popolare il videoclip della canzone “Ossessione” di Samurai Jay: quella in cui il rapper beve dal piede della showgirl argentina. Si tratta di una citazione di una scena con Salma Hayek e Quentin Tarantino nel film Dal tramonto all'alba. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati OnlyFun, nel fuorionda Andrea Pisani beve acqua dal piede di Belen Rodriguez come Samurai Jay nella clip di "Ossessione" - VIDEOSiparietto comico a OnlyFun tra Andrea Pisani e Belen Rodriguez che riproducono sul palco la scena hot del video di "Ossessione" Andrea Pisani beve... Non solo Belen! Nel nuovo videoclip di Samurai Jay anche un cantante in gara a Sanremo (e tanti volti noti)Tanti volti noti nel nuovo videoclip di Samurai Jay dedicato alla canzone di Sanremo 2026, Ossessione. Contenuti utili per approfondire Andrea Pisani Argomenti discussi: Una Giornata Particolare ad Assisi con Branduardi e Jovanotti. Cazzullo: Raccontiamo San Francesco. Andrea Pisani beve dal piede di Belen come Samurai Jay nel video di OssessioneSamurai Jay – al secolo Gennaro Amatore, Mugnano di Napoli, 1998 – sta dominando classifiche e streaming con Ossessione, brano arrivato 17º a Sanremo ma oggi il più ascoltato e virale del Festival, ... deejay.it La verità di Andrea Pisani sulla rottura con Beatrice Arnera: Io avrei lottato di piùRoma, 13 novembre 2025 – La confessione liberatoria arriva in un podcast. Intervistato da Gianluca Gazzoli per una puntata di ‘Passa dal BSMT’, l’attore e comico dei PanPers Andrea Pisani rompe il ... quotidiano.net