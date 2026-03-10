Andrea Baccassino racconta Ten Summoner' s Tales di Sting

Sabato 14 marzo 2026 presso il Laboratorio Urbano Giovanile di Corigliano D’Otranto si terrà un evento in cui Andrea Baccassino racconterà “Ten Summoner’s Tales” di Sting. L’appuntamento inizia alle 19:30 con l’apertura dei posti, e il concerto avrà inizio alle 20:30. La partecipazione prevede un contributo di 6 euro, comprensivo di tessera associativa se richiesta. È consigliata la prenotazione a causa dei posti limitati.

Sabato 14 marzo 2026Presso Laboratorio Urbano Giovanile Via Mazzini 44 - Corigliano D'Otranto (LE)Prenotazione consigliata – posti limitatiApertura ore 19:30 - Inizio live ore 20:30 Contributo soci: 6 euro (inclusa eventuale tessera associativa)Per informazioni e prenotazioni: [email protected], 3927026114Andrea Baccassino: "Ten Summoner's Tales" (Sting)Nei rinnovati ed accoglienti spazi del Laboratorio urbano giovanile di Corigliano d'Otranto, tra comodi divani, luci soffuse, un aperitivo e del buon bere, avrà luogo la rassegna musicale "Racconti d'Autore .