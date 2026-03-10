and the oscar forse goes to

Le scommesse sui possibili vincitori degli Oscar sono partite, con scommesse aperte su film, registi, attrici e attori che potrebbero ricevere le statuette più ambite. Le candidature sono state annunciate e l’attesa cresce tra addetti ai lavori e appassionati, pronti a scoprire chi salirà sul palco per ricevere il riconoscimento. La cerimonia si avvicina, portando con sé il toto vincitori ufficiale.

Nella notte tra domenica e lunedì ci sarà la 98esima cerimonia di premiazione degli Oscar, i premi più importanti del cinema statunitense, che vengono assegnati in base al voto di circa diecimila persone del mondo del cinema che fanno parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Anche se negli ultimi anni la cerimonia viene seguita sempre meno, per chi ama il cinema e per chi lavora nel settore gli Oscar restano comunque abbastanza importanti da generare moltissime discussioni e ipotesi su chi vincerà. Visto che quest'anno è stato introdotto un nuovo premio, quello per il miglior casting, le categorie premiate saranno 24.

