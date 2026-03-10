Ancora un bus contro la colonna tra piazza Cavour e via Farini | È portante rischiamo grosso | FOTO

Un altro incidente si è verificato tra un autobus e la colonna di un palazzo in zona piazza Cavour e via Farini a Bologna. È il secondo episodio in pochi mesi che coinvolge questa stessa struttura, situata all’angolo tra i due quartieri. Gli autobus, nel tentativo di imboccare la piazza, devono affrontare una curva stretta che mette a rischio la stabilità della colonna.

Da quanto riferiscono i proprietari del palazzo, si tratterebbe di una situazione ricorrente. I proprietari dle palazzo lanciano l'allarme, dopo che un bus si è scontrato contro una colonna in via Petroni Un altro urto, l'ennesimo in pochi mesi. La colonna dell'elegante palazzo patrizio all'angolo tra piazza Cavour e via Farini, nel cuore di Bologna, continua a essere colpita dagli autobus che devono affrontare una curva particolarmente stretta per immettersi nella piazza. Una situazione che si ripete da tempo e che torna a far discutere dopo l'ultimo episodio avvenuto poco più di una settimana fa. Il punto è noto per essere uno dei passaggi più complicati per i mezzi pubblici.