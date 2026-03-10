A Ancona, la Ocean Viking ha attraccato con 114 migranti a bordo, tra cui 22 minori, provenienti dal canale di Sicilia. Tra i passeggeri ci sono anche persone che hanno raccontato di aver subito torture durante il viaggio. L’arrivo avviene con un ritardo rispetto ai tempi previsti, segnando un momento di particolare attenzione sulla gestione delle operazioni di salvataggio.

L’arrivo della Ocean Viking al porto di Ancona segna un nuovo capitolo nella gestione dei flussi migratori, con 114 naufraghi recuperati nel canale di Sicilia e sbarcati in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Tra i passeggeri vi sono ventidue minori, tra cui due ragazzine, alcuni dei quali hanno subito torture e violenze durante il viaggio o prima dello stesso. Le autorità locali, guidate dalla Prefettura, hanno coordinato l’accoglienza immediata fornendo acqua e cibo, mentre l’identificazione è avvenuta presso il centro sportivo ‘Paolinelli’. La situazione sanitaria a bordo non presentava criticità acute, sebbene i migranti apparissero affaticati e infreddoliti a causa della traversata e del lungo viaggio verso lo scalo dorico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: 114 naufraghi, 22 minori e storie di torture

