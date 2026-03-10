Vergara, protagonista del Napoli durante l'inverno, è stato colpito da un infortunio che lo costringerà a saltare le prossime partite contro Lecce e Cagliari, oltre alla convocazione in Nazionale. L’attaccante argentino, che si era distinto per le sue prestazioni, dovrà ora affrontare un periodo di stop. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori coinvolti in questa

Repubblica: l’infiammazione non è svanita, oggi altri accertamenti che dovrebbero confermare la fascite plantare. La telefonata di Gattuso È stato l’uomo dell’inverno del Napoli e persino del calcio italiano. Antonio Vergara è stato a un passo dalla convocazione in Nazionale per gli spareggi mondiali. Ma dovrà arrendersi. Il problema al piede lo terrà bloccato molto probabilmente per un paio di settimane. Ne scrive anche Repubblica Napoli. La diagnosi sarà ufficiale soltanto tra qualche ora, ma le sensazioni su Antonio Vergara non inducono all’ottimismo. Il talento azzurro si è fermato nell’intervallo di Napoli-Torino per un dolore alla pianta del piede sinistro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche Vergara colpito dalla maledizione Napoli: salterà Lecce, Cagliari e Nazionale

Articoli correlati

Leggi anche: Repubblica: “Vergara salta Lecce e Cagliari. Slitta l’esordio nella Nazionale”

La maledizione del Riviera prosegue. Samb sconfitta anche dalla PianeseSAMBENEDETTESE 0 PIANESE 2 SAMB (3-4-2-1): Orsini 6; Lepri 5, Dalmazzi 6, Pezzola 6; Zini 6 (45’ st Marranzino sv), Candellori 6, Piccoli 6, Tosi 6...

Una selezione di notizie su Anche Vergara

Discussioni sull' argomento Vergara, il ct Gattuso ha deciso: l’esterno del Napoli sarà convocato in Nazionale; Napoli, senti Vergara: Ho sempre amato Zielinski! Sulla Nazionale...; Vergara in Nazionale: Gattuso convoca il talento del Napoli; Napoli, Vergara: Ero il signor nessuno, a gennaio dovevo andare via. Conte? Mi ha detto bravo una volta sola, dopo il rigore col Genoa. Idoli Messi e Zielinski. Pio Esposito è il futuro dell'Italia.

Anche stavolta non basta Vergara: resta il gioiello del baby azzurroCi sarebbe da chiedersi con che cosa ha brindato lo scorso 31 dicembre Antonio Vergara. Perché una cosa è certa: il 2026 del ragazzino cresciuto nel settore giovanile azzurro è iniziato come nemmeno ... ilmattino.it

Vergara ko: sospetta fascite plantare, lunedì gli esami La vittoria del Napoli contro il Torino lascia anche una nota stonata. A preoccupare è infatti l’infortunio di Antonio Vergara, costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo per un problema fisico. Gli - facebook.com facebook

Dopo aver perso anche Vergara per infortunio, Antonio Conte si è lasciato andare a una riflessione in conferenza stampa. Quella del suo Napoli è una stagione anomala, con oltre 30 infortuni e l’allenatore è convinto: servirebbero degli studi medici per analiz x.com