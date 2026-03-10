Anacapri belvedere e municipio accessibili | il Comune interviene dopo le segnalazioni di Christian Durso

Il Comune di Anacapri ha reso accessibili il belvedere e il municipio in risposta alle segnalazioni di Christian Durso, attivista per i diritti dei disabili. Dopo anni di richieste e una diffida recente, l’amministrazione ha effettuato interventi per migliorare l’accessibilità di queste aree pubbliche. La decisione arriva a seguito delle comunicazioni ufficiali presentate dall’attivista.

Belvedere e municipio più accessibili ad Anacapri. Dopo anni di segnalazioni e una recente diffida, il Comune ha finalmente dato riscontro alle richieste avanzate dall'attivista per i diritti dei disabili Christian Durso. La vicenda riguarda due barriere architettoniche segnalate da tempo: l'accesso al belvedere di via Axel Munthe e l'ingresso secondario del Municipio. In una nota di risposta ai ricorsi presentati dall'attivista, l'amministrazione comunale ha comunicato di aver avviato l'iter amministrativo per eliminare lo scalino che impediva l'accesso al belvedere.

