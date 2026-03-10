Amministrative 2026 ufficializzata la data | si vota a Chieti e in altri 3 Comuni della provincia

Sono state annunciate ufficialmente le date delle elezioni amministrative del 2026 nei quattro Comuni della provincia, tra cui Chieti. La consultazione si svolgerà in una data stabilita, coinvolgendo anche Guardiagrele, Guilmi e Palena. La decisione sulla data è stata resa nota pubblicamente, definendo il calendario delle elezioni locali previste nel prossimo anno.

È ormai ufficiale la data delle prossime elezioni amministrative che vedranno Chieti protagonista unitamente ad altri tre Comuni della provincia: Guardiagrele, Guilmi e Palena. Il prefetto Silvana D’Agostino ha adottato il decreto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei sindaci e dei consigli comunali: si voterà nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. L’eventuale turno di ballottaggio (che coinvolgerebbe soltanto Chieti) si svolgerà domenica 7 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO 🔗 Leggi su Chietitoday.it

