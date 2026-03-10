Amianto e tumori basta un solo caso per far scattare la stangata Inail sull' azienda
La Corte d’appello ha stabilito che per le aziende, l’insorgenza di un tumore correlato all’amianto come il mesotelioma comporta automaticamente un aumento del tasso di premio Inail. Basta un solo caso di malattia professionale tabellata per far scattare la stangata, senza bisogno di dimostrare esposizioni prolungate o altre evidenze. La decisione riguarda il principio di oscillazione del premio in presenza di malattie professionali riconosciute.
La presunzione di causa professionale non può essere scalfita da deduzioni su esposizioni "sporadiche" o periodi lavorativi precedenti I giudici della Corte d'appello hanno stabilito un principio in materia di oscillazione del tasso di premio Inail per le aziende: in caso di malattie professionali tabellate come il mesotelioma, l'aumento scatta automaticamente, senza bisogno di provare esposizioni prolungate. La presunzione legale può essere superata solo dimostrando una causa esclusiva estranea al lavoro. La vicenda inizia con il riconoscimento, da parte dell'Inail, di una malattia professionale tabellata: un mesotelioma pleurico contratto da un lavoratore a seguito di esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa.
