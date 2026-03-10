Alvaro Morata il messaggio di auguri inaspettato | la reazione di Alice

Alvaro Morata ha inviato un messaggio di auguri a Alice Campello, suscitando sorpresa tra i loro sostenitori. La coppia, ormai separata, ha visto il loro matrimonio giungere a una fase di stallo. La notizia ha attirato l’attenzione di chi seguiva da vicino la vicenda, generando diverse reazioni tra i fan. La comunicazione ha attirato l’interesse di chi osserva da vicino le dinamiche della coppia.

Il matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata è da qualche tempo giunto ad un binario morto. Per i fan della coppia si è trattato di un duro colpo. Molti, infatti, sperano in un loro ritorno. La recente mossa del calciatore ha riacceso le speranze. Lo scorso 7 Marzo, la modella ha festeggiato il suo compleanno. Tra i vari messaggi di auguri, sorprendentemente ci stati anche quelli dell'attaccante del Como. Il trentatreenne ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ha rivolto un pensiero di congratulazioni per la madre dei suoi figli. Nonostante il gesto carino, completamente inaspettato, le parole utilizzate nella descrizione sono state prive di romanticismo o d'affetto.

Alice Campello compie gli anni, il messaggio di auguri (inaspettato) di Alvaro Morata

