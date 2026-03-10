Almeria effetto Ronaldo | diventa la quinta squadra più seguita di Spagna

Almeria, il 10 marzo 2026, si trova al centro dell’attenzione nel calcio spagnolo grazie all’effetto Ronaldo, che ha portato la squadra a diventare la quinta più seguita nel paese. La crescita della popolarità ha attirato nuovi tifosi e aumentato l’interesse mediatico, rendendo il club protagonista di un notevole aumento di spettatori e copertura. La situazione attuale riguarda la percezione del pubblico e l’impatto sulla squadra.

Almeria, 10 marzo 2026 – Quanti giocatori alla conclusione della loro carriera o al tramonto decidono di investire in una società calcistica? Gli esempi sono tantissimi: dai più famosi, come Beckham con l'Inter Miami, ai più recenti come Modric con lo Swansea City, passando per gli italiani, come Daniele De Rossi con l'Ostiamare. Da qualche giorno, però, anche il giocatore più famoso di tutti, Cristiano Ronaldo, ha scelto di entrare in questa categoria. Siamo abituati a vedere CR7 con gli scarpini da calcio e i calzettoni, mentre segna ed esulta con il classico “Sium”. Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr: nella sua ventennale carriera, il portoghese ha lasciato un segno indelebile ovunque, segnando valanghe di gol e sollevando al cielo tantissimi trofei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

