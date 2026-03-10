Almanacco | Martedì 10 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 10 marzo è il 69º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 70º negli anni bisestili, e sono ancora 296 giorni alla fine dell’anno. In questa data vengono ricordati eventi storici, vengono segnalati compleanni di personaggi noti, e si celebra un santo. Viene anche condiviso un proverbio del giorno.

Il 10 marzo è il 69º giorno del calendario gregoriano (il 70º negli anni bisestili). Mancano 296 giorni alla fine dell'anno. 241 a.C. - Nella battaglia delle Isole Egadi, la flotta romana distrugge quella cartaginese, ponendo fine alla Prima guerra punica. 1821 - Ad Alessandria scoppiano i moti piemontesi: nella cittadella militare viene issato per la prima volta il Tricolore. 1876 - Alexander Graham Bell effettua con successo la prima chiamata telefonica. 1906 - Viene aperta a Londra la stazione della metropolitana di Piccadilly Circus. 1948 - A Corleone la mafia rapisce e uccide il sindacalista Placido Rizzotto per il suo impegno a favore del movimento contadino.