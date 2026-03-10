All' outlet di Vicolungo arriva il country con i Denim Days

All'outlet di Vicolungo si svolgono i Denim Days, una manifestazione che porta un'atmosfera country tra musica e balli. L'evento propone un'esperienza dedicata agli amanti del denim, con attività e spettacoli ispirati al mondo western. La giornata prevede diverse iniziative che coinvolgono i visitatori in un clima di festa e divertimento.

Pronti a fare un viaggio nel cuore del selvaggio west tra musica, balli e adrenalina a non finire? A Vicolungo è tutto pronto per i Denim Days e una giornata di festa in cui la passione per il denim si unirà all'atmosfera vibrante del mondo western. Sabato 14 marzo, a Vicolungo, i più audaci potranno prendere parte alla Denim Rodeo Challenge: su un toro meccanico, supervisionato da operatori specializzati, nella piazza principale del centro sarà possibile mettere alla prova il proprio spirito da cowboy e cercare di domare il temibile animale. Coraggio e divertimento saranno premiati con un'esclusiva spilla Denim Days, un piccolo ricordo per non dimenticare questa esperienza unica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

