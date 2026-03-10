Il Milan si distingue in questa stagione di Serie A per aver subito il minor numero di gol rispetto a tutte le altre squadre. La difesa rossonera ha registrato una netta differenza rispetto all’anno passato, rappresentando la miglior performance in termini di reti al passivo. Allegri ha apportato cambiamenti significativi alla linea difensiva, che ora mostra una solidità più evidente.

Continua la stagione del Milan con l'obiettivo di giocare la prossima edizione della Champions League e con il sogno Scudetto che resta ancora aperto grazie alla vittoria nel derby contro l'Inter. La squadra di Allegri si trova seconda al momento con 60 punti. Il capolavoro vero dell'allenatore rossonero è stato sulla difesa. Dopo 28 giornate in campionato il Milan è la squadra che ha subito meno gol di tutte in Serie A: siamo a quota venti davanti a Roma e Como a quota 21. L'Inter un pelo sopra con 22 reti subite, anche se ha segnato molti più gol dei rossoneri (64 contro 44). Una rivoluzione da parte di Massimiliano Allegri in una sola stagione, senza cambiare poi moltissimo a livello di interpreti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri che rivoluzione in difesa: la migliore della Serie A per gol subiti. Rispetto allo scorso anno …

Articoli correlati

Leggi anche: Sanremo 2026, gli ascolti della finale: 68.8% di share, in calo rispetto allo scorso anno

Leggi anche: Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno rispetto allo scorso anno

Aggiornamenti e notizie su Allegri che rivoluzione in difesa la...

Temi più discussi: ? Juve-Spence, mini-rivoluzione Napoli e Allegri resta? Le news di oggi ?; Var a chiamata, la rivoluzione continua: si allarga il fronte del sì, come funzionerebbe; Milan, Vlahovic si allontana: nuova idea per Massimiliano Allegri; Nuove regole e rivoluzione interna: la Fiorentina cambia volto con Paratici.

Juve-Spence, mini-rivoluzione Napoli e Allegri resta? Le news di oggi | OneFootballQuesto browser non è supportato, ne utilizzi uno diverso o installi l'applicazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus considera Holm soltanto una soluzione temporanea sulla fascia e avrebbe ... onefootball.com

Cremonese Milan: Allegri studia la rivoluzione a trecentosessanta gradi per scuotere il DiavoloCremonese Milan: Massimiliano Allegri è pronto a rivoluzionare la squadra in vista della sfida di domenica a pranzo Il Milan si avvicina alla trasferta di Cremona con l’imperativo categorico di cambia ... milannews24.com

Il gol studiato di #Estupinan e le risate di #Allegri. Scopri i retroscena di #MilanInter nel link nei commenti. @fanpiùattivi - facebook.com facebook

Perché Allegri scappa negli spogliatoi prima della fine Non è solo scaramanzia x.com