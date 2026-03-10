Negli ultimi tempi, si registrano un aumento dei casi di sifilide tra i giovani in Italia. La malattia, chiamata anche

AGI - La “malattia del sesso” che molti pensavano archiviata è tornata a far paura. Negli ultimi anni i casi di sifilide sono in crescita anche in Italia, con incrementi significativi tra adolescenti e giovani adulti, mentre cala l’uso del preservativo e l’ educazione sessuale resta un tabù in molte scuole. A lanciare l’allarme è l’infettivologo Matteo Bassetti, che parla di un “aumento impressionante di casi” già tra i 15 e i 17 anni e invita a cambiare rapidamente rotta, sul fronte della prevenzione e dell’ informazione. Il trend è chiaro: le infezioni sessualmente trasmesse sono in aumento e la sifilide, in particolare, sta vivendo una nuova espansione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Allarme sifilide tra i giovanissimi: i casi in Italia corrono. Come si trasmette

Sifilide, Bassetti: "Aumento impressionante di casi tra i giovanissimi"(Adnkronos) – L'infettivologo Matteo Bassetti mette in guardia su "un allarme a livello mondiale per quanto riguarda la sifilide".

Allarme sifilide anche in Italia, boom di casi tra gli adolescenti. Le raccomandazioni degli espertiLa sifilide, considerata una malattia di altri tempi e ormai scomparsa, torna a riaffacciarsi e lo fa con numeri in crescita, non solo all'estero.

