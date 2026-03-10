A Los Angeles si tiene la ventesima edizione della Conscious Life Expo, un evento che ha riunito circa 300 partecipanti. L’evento si svolge all’interno di un hotel situato vicino all’aeroporto, che viene utilizzato come spazio per le attività legate al contatto con presunti extraterrestri. Durante la manifestazione, vengono organizzate sessioni e incontri dedicati a questo tema.

La ventesima edizione della Conscious Life Expo si svolge a Los Angeles, trasformando l’hotel dell’aeroporto in un centro operativo per il contatto extraterrestre. In questo spazio affollato, astrologi e medium come Shima Moore interpretano un raro incontro tra Saturno e Nettuno come un segnale cosmico di cambiamento imminente. L’evento non è solo una fiera spirituale, ma un raduno logistico dove si discutono i preparativi per un potenziale primo contatto con intelligenze non umane. Con oltre 300 partecipanti che includono coach quantistici e presunti semi stellari, la conferenza promette di definire le regole di convivenza futura. Il Reset Cosmico e l’Incontro Planetario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alieni: 300 partecipanti a Los Angeles si preparano

