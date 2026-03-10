Aleví Milano il party a Parigi per svelare la nuova collezione
Aleví Milano ha organizzato un evento a Parigi durante la fashion week per presentare la sua nuova collezione di scarpe. La serata si è svolta nella Ville Lumière, con la partecipazione di ospiti invitati e professionisti del settore. La presentazione si è concentrata sulla svelamento delle nuove creazioni del brand, senza ulteriori dettagli o commenti.
Il brand di scarpe ha svelato la nuova collezione nella Ville Lumière in occasione della fashion week con un evento esclusivo. Tanti gli ospiti presenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
