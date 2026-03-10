Alessandro Gassmann commenta il risultato di Leo a Sanremo, affermando che la performance non è stata positiva per il pubblico. Secondo l’attore, il giudizio sulla manifestazione deriva direttamente dalle reazioni degli spettatori, e questa valutazione è da considerare pertinente. La sua opinione si basa sui riscontri degli ascoltatori e non su valutazioni personali o critiche professionali.

(Adnkronos) – "Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così". Con queste parole Alessandro Gassmann ha commentato la partecipazione del figlio, Leo Gassmann, al 76esimo Festival di Sanremo 2026, dove il cantante ha portato il brano 'Naturale', che si è classificato al 28esimo posto. "È andato bene perché la cosa più importante è esserci a Sanremo, superare tutti gli step precedenti", ha spiegato l'attore che ha definito l'esperienza, vissuta da genitore, come "una sofferenza". "Il genitore del cantante vive i mesi prima di Sanremo con un'ansia terribile", ha detto Gassmann, in un'intervista rilasciata a Fanpage. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Alessandro Gassmann: "Leo a Sanremo è andato male ma solo per il pubblico. L'età avanza, penso spesso di fermarmi"

"Con il calendario in cui ero nudo su una roccia ho comprato casa. Ora l'età avanza, inizio a pensare di fermarmi. Il Sanremo di mio figlio Leo? È andato male": così Alessandro Gassmann

