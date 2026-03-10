Alessandro Gassmann, attore e regista, ha recentemente partecipato a una trasmissione televisiva in prima serata, ottenendo quasi 3 milioni e 900 mila spettatori su Rai1 con il suo nuovo film. Durante l’intervento, ha parlato anche del figlio Leo Gassmann e delle sue performance a Sanremo, senza aggiungere commenti personali o opinioni. La sua presenza in tv ha suscitato l’attenzione del pubblico e dei media.

"Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai1, però mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Dico sempre quello che penso, mi rode il c**o". Lo stesso Alessandro poi aveva chiarito di non avercela in alcun modo con Morandi. Ma ora, in un'intervista a Fanpage, parla più diffusamente del figlio Leo, finito al 28° posto in classifica: "Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Alessandro Gassmann, dopo lo sfogo social su Morandi, dice la sua sul figlio Leo a Sanremo

