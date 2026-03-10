Alessandro Gassmann batte Max Giusti Jo Bastianich supera Amadeus Bene Giletti
Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio con Alessandro Gassmann debuttare con una media di 3.878.000 spettatori pari al 22.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Scherzi a Parte condotto da Max Giusti segna invece una media di 3.208.000 spettatori pari a uno share del 23.6%. Su Rai2 il film Chi segna vince diverte 539.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 il film Top Gun ottiene una media di 918.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 il film The Equalizer – Il vendicatore intrattiene 441.000 spettatori (2.7%) e sul Nove il film Angeli e demoni si aggiudica una media di 303.000 spettatori con l'1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Articoli correlati
Ascolti tv del 9 marzo, Alessandro Gassmann contro Max GiustiLunedì 9 marzo su Rai 1 ha debuttato Alessandro Gassmann con la nuova fiction Guerrieri.
Pilar Fogliati supera Gabriel Garko. Bene Milano-Cortina, Amadeus sotto il 2%Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prima serata su Rai1 la fiction Cuori con Pilar Fogliati e Matteo Martari prevalere con una media di 3.
Contenuti utili per approfondire Alessandro Gassmann
Gassmann ridimensiona Max Giusti: tutti su Rai1 e Canale 5. Podio a GilettiIn prima serata prevale l’esordio della fiction ‘Guerrieri ’su Rai1, che batte la seconda prova di Max Giusti con ‘Scherzi a parte’ su Canale 5. Giletti vince la sfida dell’approfondimento. In access ... primaonline.it
Ascolti tv del 9 marzo, Alessandro Gassmann contro Max GiustiAlessandro Gassmann debutta su Rai 1 con Guerrieri, Canale 5 ribatte con Scherzi a parte. Guerra De Martino-Scotti: tutti gli ascolti. dilei.it