Una docente di Alessandria, anche neo mamma, ha richiesto di posticipare il corso di abilitazione a causa della recente nascita del suo bambino. La richiesta è stata avanzata formalmente, e il caso ora viene gestito dal ministero competente. Nessuna decisione è stata ancora presa e il procedimento è in corso di valutazione.

Ha vinto il concorso per insegnare ma, in quanto priva dell'abilitazione, rischiava di dover seguire le lezioni del corso abilitante con il figlio neonato in braccio visto che le era stata negata la richiesta di rinvio. Il caso della professoressa alessandrina Caterina Giacalone, sollevato dal quotidiano La Stampa, ha riacceso nelle ultime ore il tema della conciliazione tra maternità e lavoro. Decisivo l'intervento del ministero che ha sbloccato la situazione, riconoscendole il rinvio., La docente, poco più che trentenne, incinta e con una gravidanza a rischio aveva partecipato e vinto il concorso Pnrr2 per l'insegnamento.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alessandria, prof e neomamma chiede di rinviare il corso di abilitazione: il caso lo risolve il ministero

