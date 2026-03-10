alessandra galioto inviata della vita in diretta aggredita a scicli con spray al peperoncino da vittorio tasca

A Scicli la giornalista Alessandra Galioto della “Vita in Diretta” è stata aggredita con spray al peperoncino durante un servizio sul caso dell’anziano “fracassone” di via dei Miracoli, accusato dai vicini di riprodurre musica e rumori molesti anche di notte. L’inviata è finita al pronto soccorso. Il Comune spiega di aver provato diverse soluzioni, ma ha margini limitati senza un intervento della magistratura. Scicli, la denuncia alla Vita in Diretta Tensione a Scicli, nel Ragusano, attorno alla vicenda del signor Vittorio, l’anziano di 86 anni diventato noto come il “fracassone” di via dei Miracoli. Durante un servizio televisivo del... 🔗 Leggi su Virgilio.it

