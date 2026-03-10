Aldo Peressa Metamorfosi delle piante

Aldo Peressa svolge la sua attività professionale di architetto, ma - come spesso accade - quello dell’architetto è un mestiere che, accanto alla dimensione tecnica, comporta comunque la ricerca della miglior forma di espressione, ricerca che tende talora a sconfinare in attività e mestieri collaterali, come quello artistico, in questo caso, nel quale si esercita la possibilità di sperimentare soluzioni non soggette alla funzione o all’uso. Le sue opere nascono da una tensione costante tra ordine e scarto, tra costruzione e residuo. Nelle piccole installazioni plastiche presentate in mostra, Peressa lavora come un archeologo del presente: raccoglie frammenti, materiali poveri, brandelli di natura, simboli logori e li ricompone in micro-mitologie contemporanee. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Radura della Memoria, avviata la messa a dimora delle 43 piante in ricordo delle vittime del MorandiL’intervento della messa a dimora delle piante rientra nel percorso di riqualificazione complessiva di tutta l’area che verrà completata entro...

"Vi racconto il Giardino delle Metamorfosi"Martedì 20 gennaio, nello storico Spazio Gangemi di via Giulia a Roma, si terrà la presentazione del volume "Il Giardino delle Metamorfosi" di Rita...