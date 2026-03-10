Un gruppo di persone ha deciso di raccontare le proprie esperienze legate all'alcol, condividendo il percorso di uscita dalla dipendenza. Si sono stretti insieme, affrontando le difficoltà e le speranze che accompagnano questa lotta. Le loro testimonianze mostrano un cammino fatto di ostacoli e di piccoli traguardi raggiunti, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di chi cerca di ricominciare.

Si sono presi per mano per vedere la luce alla fine di un tunnel. Hanno condiviso le proprie storie, intrecciate fra dolore e speranze. Sono i gruppi di Al-Anon che aiutano familiari e amici di alcolisti. Insieme ad Alcolisti Anonimi si sono riuniti nella Chiesa del Bambin Gesù. Dopo la presentazione, è intervenuta una bimba, per conto di Alateen, l’associazione di giovani membri Al-Anon, adolescenti di familiari dipendenti da alcol: "Per molti anni ho cercato di cambiare i miei genitori, anche su piccole cose. Come oggi, che mi sentivo nervosa e mentre mia mamma mi faceva le code ai capelli, le ho detto che non si facevano così. Da 2 anni sono entrata qui e con l’aiuto degli altri ho capito che quella che doveva cambiare per essere felice ero io, non dovevo dire agli altri cosa fare e controllarli". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alcol, una pistola puntata. Storie di chi sta uscendo dal tunnel della dipendenza

Articoli correlati

Helena e Javier non si seguono su Instagram! Chi ha blocca chi, cosa sta uscendo fuoriCosa sta succedendo tra Helena Prestes e Javier Martinez? La coppia, nata al Grande Fratello, sta facendo parecchio preoccupare i fan.

Da cosa sono dipendenti i monzesi: chi cade nel tunnel di cocaina, alcol e ludopatia (e come uscirne)Droga, alcol e gioco d’azzardo sono mostri che portano sempre più persone ad una dipendenza cronica: un tunnel che spesso sembra senza via d’uscita e...