Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro l’Iran. Alberto Negri commenta la situazione affermando che il loro intervento non ha avuto l’obiettivo di fermare il genocidio. Attualmente, la domanda sulla reale portata delle azioni militari rimane aperta, e molti osservatori sottolineano come la crisi abbia coinvolto l’intero territorio di Gaza.

In poche ore, una crisi latente si è trasformata in uno scontro aperto, i cui esiti economici — e soprattutto politici — restano del tutto imprevedibili su scala globale. Per capire cosa sta accadendo e quali conseguenze potrebbe avere questo nuovo conflitto per l’Europa, abbiamo parlato con il giornalista e reporter di guerra Alberto Negri, inviato per oltre quarant’anni in alcuni dei principali teatri di conflitto tra Medio Oriente, Asia, Africa e Balcani e profondo conoscitore delle dinamiche politiche e militari della regione. Stati Uniti e Israele hanno lanciato l’operazione militare “Ruggito del Leone” contro l’Iran e in poche ore si è scatenato il caos. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Alberto Negri su Usa-Iran: “Non siamo intervenuti per fermare il genocidio, e oggi tutto il mondo è Gaza”

Articoli correlati

Giorgia: «Fiera di essere l'esempio che si può ricominciare a 50 anni. Se ne avessi 20 oggi, mollerei alla prima shitstorm. Gaza? Quando muoiono i bambini non ha ragione nessuno, bisogna fermare il genocidio»Giorgia ha un livido sulla faccia: «Ho preso uno spigolo proprio qui», e indica un punto tra l'occhio e lo zigomo.

Leggi anche: Iran oggi in diretta, bombe su tutto il Paese. Raid a Beirut: colpito hotel. Primo morto a Dubai. Esplosione all’ambasciata Usa di Oslo

Una selezione di notizie su Alberto Negri

Temi più discussi: Le guerre coloniali senza fine; Piazzapulita, replica integrale della prima puntata 5/3/2026; La rivoluzione stringe i ranghi e si fa dinastia; Il podcast Scanner con Valerio Nicolosi diventa una Live: la prima puntata il 4 marzo.

Alberto Negri: Guerra per procura controllata/ Gli USA controllano così l’UcrainaAlberto Negri, giornalista e inviato di guerra, racconta il conflitto tra Russia e Ucraina con il ruolo preminente degli Stati Uniti Ospite a Piazza Pulita, Alberto Negri, giornalista e inviato di ... ilsussidiario.net

Sanzioni stritoleranno Europa, non Russia/ Alberto Negri Cina ha bisogno dell’Ue…Proseguendo nell’intervista, Alberto Negri parla della situazione Russia – Ucraina e dei presunti interessi economici degli USA nei confronti del gas russo, e dice gli Stati Uniti non sono ... ilsussidiario.net

Michele Santoro. . Iran: le bombe dei ricchi Michele Santoro analizza con Alberto Negri, giornalista e inviato di guerra, gli ultimi sviluppi della situazione in Iran. Trovi l'integrale al link https://youtu.be/dy575nHIiqs - facebook.com facebook