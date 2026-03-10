Alberobello presenta l’almanacco dello sport | una memoria viva della città

Alberobello ha presentato l’almanacco dello sport, un progetto che raccoglie le principali attività sportive della città. Lo sport qui rappresenta un elemento fondamentale della vita quotidiana, diventando un modo per avvicinare le persone e rafforzare il senso di comunità. L’iniziativa si propone di mantenere vivo il ricordo delle attività sportive locali e di valorizzare il ruolo che queste rivestono nella vita della comunità.

Lo sport ad Alberobello è molto più di un’attività fisica: è un linguaggio comune, un luogo di incontro e un potente veicolo di inclusione, crescita personale e coesione sociale. Da questa consapevolezza nasce la prima edizione dell’Almanacco dello Sport di Alberobello, progetto editoriale e culturale pensato per custodire e raccontare la memoria sportiva della Città.L’opera prende forma da un’idea maturata dall’assessore allo sport Saverio Sgobba e diventata realtà grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali e alla partecipazione attiva di oltre cento cittadini.Il sindaco Francesco De Carlo sottolinea: «Questa pubblicazione va oltre l’essere un libro: è il racconto di una parte importante della nostra comunità. 🔗 Leggi su Baritoday.it

