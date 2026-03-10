albania deportazioni spot per attaccare i giudici

In Albania, sono state avviate operazioni di deportazione mirate a respingere migranti considerati indesiderati. Le autorità albanesi hanno eseguito queste deportazioni per rientrare in Italia con soggetti ritenuti problematici. Le forze di polizia locali hanno effettuato i controlli e i rimpatri senza coinvolgimento diretto delle autorità italiane. La vicenda ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte sulla gestione dei flussi migratori.

Rimpatriota «Liberi stupratori e pedofili», insiste il governo. Ma a Gjader li ha mandati apposta

I giudici cattivi fanno rientrare dall'Albania i migranti cattivissimi e impediscono all'esecutivo di tutelare la sicurezza degli italiani. Il ritornello va avanti da giorni, in un gioco di sponda tra dichiarazioni di Giorgia Meloni, post social di FdI, servizi in tv e articoli sui giornali di destra. La verità, però, è il contrario di quanto sostiene il governo. «La novità che racconto stasera è che ora i giudici non hanno convalidato il trattenimento di un altro immigrato, stupratore di minore», ha enfatizzato domenica la premier, intervistata in pieno stile retequattrista da Fuori dal coro.

