Al via le finali di Coppa Calabria al PalaCalafiore da casa Puliservice il punto con Giulia Scibilia

Capolista indiscussa del campionato, la formazione reggina allenata da mister Giglietta e Azzarà aprirà le danze nella semifinale di sabato contro la New Teosidos Il conto alla rovescia è terminato. Questo weekend il PalaCalafiore si vestirà a festa per ospitare le finali della Coppa Calabria di pallavolo femminile, evento dedicato alla memoria di Sergio Sorrenti, organizzato dalla società Sportspecialist. Un appuntamento che mette di fronte le migliori squadre della regione, con le padrone di casa della Puliservice pronte a recitare il ruolo da protagoniste. Capolista indiscussa del campionato, la formazione reggina allenata da mister Giglietta e Azzarà aprirà le danze nella semifinale di sabato contro la New Teosidos. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

