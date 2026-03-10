Al Teatro Peroni va in scena Don Camillo

Al Teatro Peroni si tiene lo spettacolo “Don Camillo”, mentre si avvicina alla fine la stagione teatrale Evoluzioni, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Martino Buon Albergo. La rappresentazione fa parte dell’offerta artistica in corso nel teatro locale, che ha visto diversi eventi durante i mesi recenti. La chiusura della stagione è prevista per le prossime settimane.

Si avvia alla conclusione la stagione teatrale Evoluzioni, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di San Martino Buon Albergo. Il gran finale è in programma sabato 14 marzo alle ore 21, quando sul palco del Teatro Peroni arriverà "Don Camillo", produzione della giovane compagnia trevigiana Teatro che Pazzia. Lo spettacolo porta in scena una brillante trasposizione teatrale ispirata al mondo creato da Giovanni Guareschi, restituendo al pubblico l'atmosfera della celebre e amata saga ambientata nella Bassa padana, dove si intrecciano con ironia e profondità i temi della fede, della comunità e del confronto umano.

