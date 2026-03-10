Al Galatasaray il primo round con il Liverpool decide un gol di Lemina

Al Galatasaray il primo round contro il Liverpool si conclude con una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Lemina. La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League si è giocata a Istanbul e ha visto il Galatasaray prevalere, ripetendo il risultato ottenuto nel campionato di settembre. Victor Osimhen è stato ancora una volta protagonista in questa sfida.

ISTANBUL (TURCHIA) - Il Galatasaray batte ancora il Liverpool a Istanbul. La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League finisce nello stesso modo del match di settembre nella fase campionato: 1-0 e Victor Osimhen di nuovo protagonista. Non con un gol come nell'ultimo precedente, ma con l'assist per l'ex juventino Lemina che decide il match al 7' con un colpo di testa in tuffo sulla sponda del nigeriano dopo un calcio d'angolo battuto da Sara. L'ex Napoli sfiora anche il 2-0 al 12' con un colpo di testa su cross di Jakobs e si vede annullare una rete al 64' per un fuorigioco precedente di Yilmaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Al Galatasaray il primo round con il Liverpool, decide un gol di Lemina Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, il tedesco decide Milan LecceMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Diretta gol Champions League LIVE: via agli ottavi di finale, si comincia con Galatasaray LiverpoolCalciomercato Juventus: Bernardo Silva e Goretzka dentro l’uovo di Pasqua? Comolli e Ottolini fiutano il doppio colpo a zero. Tutti gli aggiornamenti su Al Galatasaray il primo round con il... Temi più discussi: Anteprima Galatasaray - Liverpool, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Informazioni sull'opposizione: Galatasaray; Galatasaray-Liverpool, il pronostico del primo ottavo di Champions; Clausola anti-Italia e clausola di rescissione: il presidente del Galatasaray su Osimhen. Juventus-Galatasaray 1-0 all'intervallo: numeri ed episodi del primo tempoAl termine del primo tempo, con la Juventus in vantaggio 1-0 contro il Galatasaray allo Stadium, il possesso palla premia i bianconeri. Le percentuali dicono 57% a favore contro il 43% ... tuttojuve.com Anteprima Galatasaray - Liverpool, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere prima della prima gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Galatasaray e Liverpool. it.uefa.com Nel giorno dell'importante annuncio del Galatasaray, i tifosi dedicano una coreografia e uno striscione da brividi ad Osimhen. L'ex Napoli scoppia a piangere. facebook #Osimhen commosso: la coreografia dei tifosi del Galatasaray è impressionante x.com