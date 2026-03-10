Al commissariato nord di polizia ripristinato posto occupato per Omayma e per tutte le donne vittime di violenza

Il questore La Rosa e Maria Andaloro hanno parlato dell'importanza di non abbassare la guardia contro un fenomeno che è anche culturale Omayma Benghaloum non sarà dimenticata. Il suo posto da mediatrice culturale al commissariato nord della polizia è tornato come doveva essere per la donna assassinata nel 2015 e vittima di femminicidio. Omayma collaborava da anni con l'ufficio Immigrazione della polizia di Stato. Maria Andaloro ha chiesto al questore Salvatore La Rosa l'installazione di "posto occupato". E così è stato questa mattina. "C'è una grandissima attenzione e un grande impegno su questo tema - ha dichiarato il... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Violenza sulle donne, continua il supporto offerto dalle stanze d'ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano

Leggi anche: Unicredit assume 436 apprendisti. Posto per 58 donne vittime di violenza

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al commissariato nord di polizia...

Discussioni sull' argomento Messina, domani la cerimonia in ricordo di Omayma Benghaloum al Commissariato Messina Nord -; Messina celebra Omayma Benghaloum: ripristinata l’installazione in memoria della mediatrice vittima di femminicidio; Messina: Domani la Polizia di Stato ricorderà Omayma Benghaloum, vittima di femminicidio; Messina, installazione dedicata a Omayma Benghaloum: la Polizia ricorda la mediatrice culturale vittima di femminicidio.

Messina: Domani la Polizia di Stato ricorderà Omayma Benghaloum, vittima di femminicidioSi terrà domani 10 marzo 2026, alle 10.30, presso il Commissariato Sezionale Messina Nord della Questura di Messina, la cerimonia ... 98zero.com

Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione del nuovo terminal passeggeri della banchina Rizzo del porto di Messina, realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La struttura è stata intitolata a Omayma Ben Ghalloum, mediatrice culturale, vittima - facebook.com facebook