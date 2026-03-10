Aiuti arbitrali esclusioni sperate e tanta frustrazione | è difficile ammettere che il Benevento è la più forte?

Il Benevento affronta un momento di tensione e delusione dopo aver concluso la stagione con risultati che hanno messo alla prova la loro posizione in classifica. Le decisioni arbitrali e le esclusioni hanno alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la fine dei calcoli e delle ricostruzioni porta a una conclusione netta sulla classifica finale. La partita e i suoi sviluppi segnano la conclusione di un percorso difficile.

Tempo di lettura: 2 minuti Fine dei giochi, fine dei calcoli, degli incroci possibili, cadono le tabelle e le ricostruzioni della classifica. La giornata di ieri è stata molto importante per il girone C di Serie C. La penalizzazione del Trapani, e quindi la non esclusione, il pareggio casalingo del Catania con la Casertana hanno, probabilmente, scavato il solco definitivo tra il Benevento e il resto della truppa con la B che si avvicina a grandi passi. Di colpo sono state spazzate via tutte le congetture di qualche tempo fa, come sarebbe stata la classifica in caso di esclusione dei granata di Antonini e come si sarebbe avvicinato il Catania alla vetta prima dello scontro diretto.