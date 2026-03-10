Aifa | ribociclib rimborsato -28% rischio recidiva
L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato il rimborso di ribociclib per le donne con tumore al seno in fase iniziale. La decisione si basa su dati che indicano una riduzione del 28% del rischio di recidiva. La misura riguarda pazienti che rientrano nelle specifiche indicazioni terapeutiche e mira a migliorare le opzioni di trattamento disponibili.
L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera al rimborso di ribociclib per le pazienti affette da tumore al seno in fase iniziale, riducendo il rischio di recidiva. Questa decisione, pubblicata nella Ufficiale n.54 del 6 marzo 2026, riguarda specificamente i casi positivi per i recettori ormonali e negativi per il recettore HER2. Il provvedimento si applica a tutte le donne con malattia linfonodale positiva, indipendentemente da altre caratteristiche cliniche, permettendo l’uso del farmaco in associazione alla terapia endocrina post-chirurgica. Con quasi 54mila nuovi casi stimati nel 2025, il carcinoma mammario rimane la neoplasia più frequente nelle donne in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
