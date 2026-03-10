AI Technology Day | 120 studenti e aziende al lavoro

Il 3 marzo 2026, l’Auditorium dell’Istituto Alessandrini-Marino di Teramo ha accolto la prima edizione dell’AI Technology Day, un evento che ha visto la partecipazione di 120 studenti e aziende. La giornata è stata dedicata a temi legati all’intelligenza artificiale e alla cybersecurity, con workshop e presentazioni che hanno coinvolto studenti e aziende presenti.

L'Auditorium dell'Istituto Alessandrini-Marino di Teramo ha ospitato il 3 marzo 2026 la prima edizione dell'AI Technology Day, un evento dedicato all'intelligenza artificiale e alla cybersecurity. Oltre 120 studenti del triennio Informatica e Telecomunicazioni hanno partecipato all'iniziativa organizzata dal Dipartimento del Polo Tecnologico Economico locale. La giornata si è concentrata sul collegamento diretto tra i percorsi formativi scolastici e le esigenze reali delle aziende del territorio piceno, evitando approcci teorici astratti per privilegiare l'esperienza pratica dei professionisti presenti.