Secondo una proiezione di Microsoft, il prodotto interno lordo italiano potrebbe crescere del 18% entro il 2040 grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale. La previsione evidenzia come questa tecnologia possa influenzare l’economia nazionale nei prossimi vent’anni. L’indicazione si basa su uno studio condotto dall’azienda, che analizza gli effetti attesi dell’intelligenza artificiale sul sistema produttivo del paese.

Microsoft proietta un incremento del Pil italiano pari al 18% entro il 2040 grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale. Questa stima non è una previsione astratta, ma si fonda su dati che collegano la tecnologia alla produttività reale del territorio. Il calcolo parte dal presupposto che l’automazione e gli strumenti digitali risolvano colli di bottiglia specifici della manifattura e dei servizi locali. Non si tratta di sostituire l’uomo, ma di potenziare le capacità produttive esistenti. L’impatto sul tessuto industriale locale. Le fabbriche italiane stanno già integrando robotica e sistemi intelligenti per contrastare la fuga dei giovani dalla produzione tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI: il Pil italiano schizza del 18% entro il 2040

Articoli correlati

Esercito italiano: +100mila uomini entro il 2040, leva aperta agliLa Difesa Italiana si Rinnova: Leva Volontaria e Investimenti per un Esercito da 275mila Uomini L’Italia punta a un significativo rafforzamento delle...

Legge sul clima dell’UE, ok del Parlamento al taglio delle emissioni del 90% entro il 2040Il Parlamento Europeo ha dato il via libera alle modifiche alla Legge sul clima dell'UE, fissando un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni...

Contenuti utili per approfondire Pil italiano

Temi più discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Il Pil nel 2025 cresce dello 0,5%, il deficit è al 3,1%: i dati Istat; La crescita del 2025 e la guerra in Iran; Pil Italia: +0,3% nel 4° trimestre 2025.

Il Pil nel 2025 cresce dello 0,5%, il deficit è al 3,1%: i dati IstatUna discesa del deficit sotto il 3%, se confermata, potrebbe consentire all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione Ue per deficit eccessivo e di attivare così la clausola di salvaguardia per ... tg24.sky.it

Microsoft, l'IA può incrementare il Pil italiano del 18% entro il 2040(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Siamo stati i primi a quantificare l'impatto economico, sulle aziende, dell'intelligenza artificiale e oggi vediamo tante imprese che hanno imparato a usare bene la tecnolog ... msn.com

L’aumento dell’occupazione femminile al livello maschile incrementerebbe il Pil italiano dell’11-12% e favorire l’innovazione nelle aziende familiari - facebook.com facebook

Le #Olimpiadi danno sprint al PIL italiano La spesa turistica legata all'evento dovrebbe generare un impatto in termini lordi di quasi 500 milioni di euro, sulla base di un flusso di presenze di almeno 500 mila turisti. Cosa dicono gli analisti startupitalia.eu/eco x.com