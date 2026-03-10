Ai Gigli torna la caccia all' affare con i pacchi smarriti

Dal 10 al 15 marzo, il centro commerciale I Gigli ospiterà di nuovo l’evento dedicato ai pacchi smarriti, organizzato da Poka Joia, azienda francese specializzata nella vendita certificata di questo tipo di merce. L’iniziativa, che ha riscosso successo l’anno passato, prevede l’esposizione di vari pacchi smarriti presso il centro commerciale, offrendo ai visitatori l’opportunità di entrare in contatto diretto con questa particolare realtà commerciale.

I “pacchi smarriti” tornano a I Gigli dal 10 al 15 marzo. Dopo il successo dello scorso anno, Poka Joia, leader in Francia nella vendita certificata di pacchi smarriti, fa tappa al Centro Commerciale con un appuntamento esclusivo del tour nazionale. Nelle 6 giornate di permanenza al Centro Commerciale Poka Joia porterà migliaia di pacchi dimenticati che non sono stati mai ritirati. C’è molta attesa e curiosità per l’arrivo dei pacchi smarriti e per le innumerevoli possibilità di oggetti al loro interno, poiché i pacchi messi a disposizione da Poka Joia sono autentici e certificati, provenienti da circuiti legali al cui interno si possono trovare talvolta oggetti di grande valore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

