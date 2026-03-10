Agriturismo | il Sud esplode con +6,1%

Nel 2024, il settore agrituristico nel Sud e nelle Isole registra una crescita significativa, con un aumento complessivo del 6,1% nelle isole e del 2,5% nel Mezzogiorno. I dati indicano un’espansione del numero di aziende agricole dedicate all’accoglienza e al turismo rurale in queste aree. La crescita riguarda sia le attività agricole che quelle di ospitalità in strutture rurali.

Il Mezzogiorno e le Isole guidano la rinascita del settore agrituristico nel 2024, con un aumento delle aziende del 2,5% al Sud e del 6,1% nelle isole. Mentre il Nord mantiene il primato sul numero totale di strutture, è proprio il Sud che mostra la maggiore vitalità imprenditoriale, invertendo parzialmente le tendenze storiche. Secondo i dati dell’Istat resi noti a marzo 2026, il valore economico del comparto è cresciuto del 3,3% rispetto all’anno precedente, trainato da una domanda turistica in espansione. Gli agrituristi hanno raggiunto quota 4,7 milioni, con gli stranieri che rappresentano oltre la metà dei visitatori. La concentrazione geografica rimane asimmetrica: il 72% degli ospiti sceglie le strutture del Centro e del Nord-est, ma la crescita dinamica si sposta nettamente verso le aree meridionali e insulari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

