Agriturismo educativo | crescono le fattorie didattiche

Le fattorie didattiche stanno aumentando nel settore agrituristico italiano. Mentre alloggio, degustazione e ristorazione continuano a essere i servizi principali, molte aziende offrono ora attività educative per i visitatori. Tra lezioni di equitazione e gite in mountain bike, le fattorie didattiche si affermano come nuove opzioni di intrattenimento e apprendimento. Nel 2024 si prevede una crescita significativa di queste iniziative.

Alloggio, degustazione e ristorazione restano il core business delle aziende agrituristiche italiane ma nei servizi aggiuntivi, tra equitazione e mountain bike, si fanno spazio le fattorie didattiche: nel 2024 il loro numero è cresciuto del 12,2% arrivando a quota 2.340, pari all’8,9% del totale delle strutture e al 17,6% delle aziende che offrono almeno uno dei cosiddetti servizi complementari (in totale sono nove). Ulteriore segno della vitalità di un settore in costante crescita da un ventennio al quale l’Istat dedica la propria rilevazione annuale “Le aziende agrituristiche in Italia”: nel censimento 2024 le strutture sono arrivate a 26.360 con un incremento di 231 unità rispetto all’anno precedente (+0,9%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

