Agrigento | autocarro sequestrato vendita abusiva fermata

Durante un controllo a Agrigento, la polizia municipale ha sequestrato un autocarro e ha multato un commerciante che svolgeva attività di vendita senza le autorizzazioni necessarie.

Un controllo della polizia municipale di Agrigento ha portato al sequestro di un autocarro e alla sanzione di un commerciante che operava senza le dovute autorizzazioni. L’attività, svolta occupando abusivamente il suolo pubblico, è stata immediatamente bloccata a seguito delle irregolarità riscontrate. Il veicolo utilizzato per la vendita di prodotti agricoli risultava privo di assicurazione e mancante della revisione tecnica obbligatoria. Oltre alla mancanza di licenza commerciale, l’operatore era stato sorpreso mentre vendeva frutta e verdura in una zona non destinata all’esposizione merceologica. La catena delle irregolarità amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento: autocarro sequestrato, vendita abusiva fermata Articoli correlati Pallets “riparati” senza autorizzazione: cinque denunciati e un autocarro sequestratoControlli dei Carabinieri Forestali in otto aziende della Bergamasca: gestione illecita di rifiuti e trasporto irregolare su strada Cinque persone... Roma: sequestrato autocarro con 850 chili di rifiuti pericolosi, una denunciaDenunciato un trasportatore per il trasporto illecito di 850 kg di rifiuti pericolosi a Roma.