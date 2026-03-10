Agricoltura di montagna misure regionali di sostegno | l’analisi di Confai Bergamo

Confai Bergamo ha analizzato le recenti misure regionali di sostegno all’agricoltura di montagna, concentrandosi sull’apertura di un nuovo bando destinato alle aziende agricole che operano nelle aree montane. Questa iniziativa fa parte delle azioni previste dalla Politica agricola comune e mira a favorire le imprese agricole situate in territori montani. La Regione ha comunicato ufficialmente l’avvio del bando, che resterà aperto fino a una data da definirsi.

L’apertura del nuovo bando regionale destinato alle aziende agricole operanti nelle aree montane conferma la continuità delle misure di sostegno previste nell’ambito della Politica agricola comune. La Regione Lombardia ha infatti attivato l’intervento SRB01, che mette a disposizione risorse per le aziende che operano in territori caratterizzati da svantaggi naturali e condizioni produttive più complesse. Il bando prevede l’erogazione di un’ indennità annuale per ettaro finalizzata a compensare i maggiori costi e le difficoltà operative che contraddistinguono l’attività agricola in montagna. Gli interventi si inseriscono nel quadro del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della PAC 2023-2027 e si rivolgono alle aziende che conducono superfici agricole nelle aree classificate come montane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Verso la 91ª assemblea di Confai BergamoSi svolgerà venerdì 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo (Bg) la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che riunirà imprese,...

Droni in agricoltura, Confai: tecnologia utile se integrata in una visione territoriale"Il crescente utilizzo dei droni in agricoltura rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di modernizzazione del settore primario, soprattutto...

