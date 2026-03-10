Agricoltori e allevatori scendono in piazza a Milano | protesta con i trattori in centro

Gli agricoltori e gli allevatori di Coldiretti sono scesi in piazza a Milano il 10 marzo 2026, portando in centro i trattori per una protesta pubblica. La manifestazione coinvolge numerose persone che hanno occupato le strade principali della città, creando un'ampia partecipazione e un'attenzione immediata da parte dei passanti. La protesta si svolge senza incidenti e si concentra sulla visibilità delle richieste di settore.

Milano, 10 marzo 2026 – Scendono in piazza gli agricoltori e gli allevatori di Coldiretti Lombardia. Questa mattina, martedì 10 marzo, dalle 10, in piazza Duca d'Aosta a Milano, in migliaia si ritroveranno sotto il Pirellone da tutta la regione, per denunciare lo scacco in cui si trovano le campagne lombarde. I motivi della protesta. Dai prezzi sottocosto alla concorrenza sleale, dalla burocrazia asfissiante ai controlli duplicati, dagli eventi meteo estremi alla fauna selvatica incontrollata, dai risarcimenti lumaca al consumo di suolo: sono tanti i problemi irrisolti che le imprese agricole si trovano ad affrontare in una sfida quotidiana per continuare a garantire alimenti di qualità, presidio del territorio, occupazione, senza perdere redditività.