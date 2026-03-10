Nella serata di lunedì 9 marzo 2026, un uomo è stato spinto a terra in via Mercatovecchio e ha riportato una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza all’uomo. La polizia è arrivata poco dopo e ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono state fornite altre informazioni sui responsabili o sulle circostanze.

Nella serata di lunedì 9 marzo 2026, un uomo è stato spinto a terra e ha subito una ferita alla testa mentre si trovava in via Mercatovecchio. L’incidente si è verificato poco dopo le 19:00, quando la vittima è stata aggredita da un gruppo di persone. Dopo il contatto fisico che l’ha fatto cadere, l’uomo ha riportato lesioni sanguinanti e richiede cure ospedaliere urgenti. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul luogo dell’accaduto per gestire l’emergenza sanitaria e avviare le indagini preliminari. I carabinieri hanno soccorso la vittima insieme all’Esercito, garantendo il trasporto immediato verso la struttura sanitaria più vicina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione in via Mercatovecchio: uomo ferito e soccorso

Articoli correlati

Agrigento, pronto soccorso sotto attacco: medico ferito, donna denunciata per aggressione e danneggiamento.Notte di Violenza al Pronto Soccorso di Agrigento: Medico Aggredito, una Donna Denunciata Una notte di caos e violenza ha sconvolto il pronto...

Aggressione in centro a Sant’Andrea di Conza: uomo ferito nella notteSANT’ANDREA DI CONZA – Un uomo di circa quarant’anni è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel centro del paese, a seguito di un...